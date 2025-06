IBM Concert for Z est une plateforme d’opérations informatiques pilotée par l’IA qui renforce la résilience des mainframes en unifiant les données cloisonnées, en rationalisant les informations et en accélérant les réponses.

Découvrez comment l’IA sur IBM z17 permet d’effectuer des transactions rapides et volumineuses et de détecter les fraudes en temps réel sans déplacement des données.

IBM Cobol Upgrade Advisor for z/OS simplifie les mises à niveau vers COBOL 6 pour l’interopérabilité Java.

Accélérez et améliorez le développement de modèles prédictifs IA et de LLM sur IBM Z avec IBM Synthetic Data Sets.

Explorez le rôle de l’IA dans le secteur bancaire, les principaux cas d’utilisation et une feuille de route pour l’adoption de l’IA afin de stimuler l’innovation et l’efficacité.

Essayez IBM Test Accelerator for Z et apprenez à automatiser les tests, à déployer des tests d’intégration et à créer des environnements de développement/test à la demande pour z/OS.