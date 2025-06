Le logiciel mainframe pour IBM Z propose une variété de programmes, d’applications et de systèmes d’exploitation adaptés aux systèmes IBM Z.

Alors que l’innovation et les perturbations s’accélèrent, les organisations recherchent portabilité et flexibilité à mesure qu’elles modernisent leurs applications et leur infrastructure informatique. Les logiciels et le matériel mainframe IBM Z offrent une expérience de cloud hybride, ainsi que l’IA, la résilience et la sécurité essentielles à vos besoins.