Les avantages de l’adoption d’un modèle cloud comprennent une mise en œuvre rapide ( sans délai pour installer et configurer le produit localement), une configuration minimale (uniquement pour la transmission des données), la décharge des ressources en personnel nécessaires pour traiter les problèmes de traitement ou pour installer la maintenance du produit et l’accès facile à des services IntelliMagic et IBM Consulting fractionnés afin de renforcer les compétences locales. L’interface intuitive et interactive avec des seuils et des recommandations de bonnes pratiques intégrés accélère également la formation des nouveaux employés et la formation multiplateforme.