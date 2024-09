Les suites de produits et les logiciels IBM OMEGAMON permettent aux équipes d’exploitation et aux experts système d’éviter les pannes en leur donnant la possibilité d’identifier et de résoudre les problèmes plus rapidement.

Réagir rapidement grâce à des processus d’alerte intelligents.

Travailler efficacement grâce à des interfaces faciles à prendre en main et personnalisables.

Réduire les coûts grâce à des outils de gestion multisystèmes et à des licences consolidées.

Moderniser pour gérer les nouveaux workloads complexes en toute confiance.