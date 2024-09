Un outil unique pour surveiller, analyser et optimiser les performances d’IBM Db2 for z/OS et des applications IBM Db2. Les utilisateurs peuvent détecter les problèmes de performance, les isoler et les résoudre plus rapidement. Il fait partie de la gamme de produits logiciels OMEGAMON.

OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS est disponible dans le cadre d’IBM Service Management Suite for z/OS.