IBM Z OMEGAMON for CICS permet de surveiller les ressources et d’analyser les performances de CICS Transaction Server for z/OS et de CICS Transaction Gateway for z/OS. Grâce à des espaces de travail intuitifs, les opérateurs et les experts du domaine CICS peuvent surveiller et gérer les tâches et les ressources CICS pour trouver et résoudre les problèmes rapidement et efficacement.