Une interface utilisateur personnalisable de tableau de bord Web qui intègre des informations et des tâches de gestion du mainframe provenant de sources disparates dans un environnement unique. La surveillance et l’automatisation des événements d’exception vous aident à isoler et à diagnostiquer les problèmes, à émettre des commandes et à visualiser les résultats dans une interface unique.

Elle offre une visibilité intégrée sur les opérations mainframe afin de surveiller l’état du système et de réduire les délais d’identification et de résolution des problèmes grâce à IBM OMEGAMON, IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler et IBM Z Operations Analytics.