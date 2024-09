Surveillez et gérez votre environnement réseau z/OS, y compris les adaptateurs OSA et HiperSockets, les périphériques IP et SNA, les connexions, les adresses IP virtuelles dynamiques (DVIPA), les serveurs et les ports Telnet, les traces de paquets et les sysplexes. Tout cela vous aide à assurer la haute disponibilité de vos ressources réseau.