Elle comporte des capacités de surveillance et de statistiques qui permettent aux planificateurs et aux administrateurs de systèmes d’avoir une vue d’ensemble des schémas actifs des workloads. Les statistiques d’utilisation sont écrites dans un enregistrement SMF type-111 pour une analyse hors ligne à l’aide d’IBM CICS Performance Analyzer for z/OS et sont disponibles au format XML pour faciliter l’utilisation et l’analyse.