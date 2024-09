IBM Z OMEGAMON AI for z/OS fournit des fonctionnalités de surveillance et de gestion détaillées des problèmes pour les systèmes IBM Z. Surveillez et gérez des composants tels que Workload Manager, Coupling Facility, Cross System Coupling Facility (XCF), Global Enqueue, les workloads DASD et USS (Unix System Services) partagés. Il est conçu pour améliorer la visibilité, la convivialité et les performances afin de faciliter la gestion de ces environnements et composants de manière plus efficace.

L’intégration aux autres produits de la gamme OMEGAMON offre des fonctionnalités de gestion z/OS parfaitement transparentes.