Le composant batch améliore l'utilitaire IBM IEBCOPY, offrant des fonctionnalités qui aident les programmeurs de systèmes et d'applications à manipuler des ensembles de données partitionnés et séquentiels. Videz et compressez un jeu de données séquentiel physique, un PDS ou un PDSE et supprimez, renommez et ajoutez des noms d'alias aux membres. Copiez, supprimez et récupérez les générations de membres PDSE. Vous pouvez également récupérer les membres PDS supprimés et créer ou importer une liste gérée par DSC de titres de membres pour un PDS ou PDSE.