IBM Z OMEGAMON AI for JVM

IBM Z OMEGAMON for JVM détecte automatiquement toutes les machines virtuelles Java® en ligne sur z/OS et fournit des informations détaillées sur les ressources de l’ensemble de votre déploiement Java. Visualisez toutes les demandes d’API traitées dans IBM z/OS Connect Enterprise Edition, les performances du moniteur, les codes d’erreur, la taille de la charge et les détails sur le prestataire de services (système d’enregistrement). Utilisez les alertes fournies par le produit pour identifier rapidement les problèmes de performance liés à Java et prendre des mesures correctives avant que le problème n’ait un impact sur votre activité. L’intégration aux autres produits de la gamme OMEGAMON offre des fonctionnalités de gestion z/OS parfaitement transparentes.

Activez le machine learning pour identifier de manière proactive les problèmes opérationnels courants à l’aide des indicateurs OMEGAMON et mettez les événements en corrélation grâce à IBM Cloud Pak for AIOps.