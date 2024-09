IBM Workload Simulator for z/OS et OS/390 peut être utilisé pour déterminer les performances du système et les temps de réponse, pour évaluer la conception du réseau, effectuer des tests fonctionnels et automatiser les tests de régression. Il est utilisé comme outil de base dans les plans de tests complets pour améliorer l’efficacité des tests du système, en appliquant une approche structurée et systématique à chaque phase de test.