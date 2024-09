IBM z/OS Communications Server, un serveur de données et de transactions d’entreprise haute disponibilité, fournit des applications courantes : FTP, Telnet et l’exécution à distance des applications. Conçu pour une productivité optimale, il offre une plateforme sécurisée pour le développement et le partage des workloads du mainframe.



IBM z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) Network Analyzer, un nouveau plug-in z/OSMF, est désormais disponible. Il vous permet d’interroger et d’analyser facilement les attributs de protection cryptographique de vos connexions z/OS TCP/IP et Enterprise Extender.