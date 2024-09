Conçu pour une disponibilité continue et une reprise après incident rapide, IBM Z offre la résilience la plus performante du marché pour protéger votre entreprise contre les temps d’arrêt. Nos solutions pour infrastructure informatique fonctionnent de concert pour optimiser la disponibilité, maintenir vos systèmes en bon état, détecter les problèmes à l’avance et récupérer vos données critiques.

Faites de la résilience votre facteur de différenciation commercial. Découvrez comment IBM Z et LinuxONE n’ont enregistré que 3,15 secondes de temps d’arrêt imprévu du serveur annuellement.¹