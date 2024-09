IBM watsonx Assistant for Z améliore la productivité des utilisateurs en intégrant des décennies d’expérience et de bonnes pratiques dans les outils dont votre équipe a besoin pour interagir avec le mainframe et le gérer. Cet assistant piloté par l’intelligence artificielle (IA) est conçu pour simplifier et optimiser l’exécution de tâches complexes et répétitives en codifiant les connaissances des experts Z en un ensemble d’automatisation fiable qui peut être utilisé par les programmeurs, les opérateurs et les développeurs système de tous niveaux. IBM watsonx Assistant for Z améliore l’autonomie et la confiance des utilisateurs d’IBM Z en réduisant le temps d’intégration des nouveaux utilisateurs et en accélérant le transfert de connaissances des experts Z.