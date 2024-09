IBM® CL/SuperSession offre la puissance et la flexibilité nécessaires pour consolider et adapter des applications complexes pour les utilisateurs, personnaliser les profils de sécurité des utilisateurs et extraire des données de plusieurs sessions. Vous pouvez contrôler l'accès aux applications avec des menus personnalisés pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Les administrateurs peuvent utiliser CL/SuperSession pour passer d'une application active à l'autre en appuyant simplement sur une touche afin d'améliorer l'efficacité et la gestion des applications. Ces fonctionnalités simplifient l'expérience utilisateur et améliorent la productivité.