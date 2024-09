Parallel Sysplex vous permet d’exécuter plusieurs copies de z/OS en tant qu’image unique. Vous pouvez ainsi gérer plusieurs systèmes et ressources à partir d’un point de contrôle unique. Dans Parallel Sysplex, les systèmes d’exploitation peuvent s’étendre sur plusieurs systèmes et partager leurs applications et leurs données, afin de s’adapter à la capacité de plusieurs images z/OS.