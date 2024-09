Utilisez le débogage des applications d’IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS pour comprendre quelles transactions et quels programmes utilisent actuellement un gestionnaire de file d’attente. Avec IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS, les experts de domaine obtiendront une meilleure compréhension des fonctionnalités centrées sur le mainframe, y compris des détails sur Tran/Pgm, les tâches CICS, les tâches IMS, les pools de tampons, les initiateurs de canaux, SMDS et l’état des ensembles de pages et des ensembles de journaux.