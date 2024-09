IBM OMEGAMON for IMS on z/OS fournit des alertes, identifie les origines des problèmes et prend des mesures correctives. Il réduit les retards et les pannes potentiels en surveillant les indicateurs en temps quasi réel et en analysant les données historiques. Il permet aussi d'accéder aux statistiques sur la structure des installations de couplage, au nombre de files d'attente partagées, aux conflits de verrouillage de la base de données et à bien d'autres choses encore.

Il est disponible en tant qu'offre autonome ou dans le cadre d'IBM Service Management Suite pour z/OS ou IBM OMEGAMON Performance Management Suite pour z/OS.