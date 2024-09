IBM Backup and Restore Manager for z/VM vous permet de sauvegarder et de restaurer des fichiers et des données sur des systèmes z/VM et des images de systèmes invités non-z/VM tels que Linux. Il garantit la disponibilité du système et des données en utilisant des fonctionnalités simplifiées pour les fichiers, les mini-disques, les espaces de fichiers du système de fichiers partagé, et les sauvegardes et les restaurations complètes des données du système. Il peut effectuer des fonctions de sauvegarde et de restauration en optimisant les opérations pour chaque type de données. Il offre également une sélection de fichiers flexible avec prise en charge des caractères génériques.