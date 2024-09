IBM® Operations Manager for z/VM® prend en charge la surveillance et la gestion opérationnelles automatisées des machines virtuelles z/VM et des invités Linux®. Il peut vous aider à résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent vos accords sur les niveaux de service.

Les programmeurs et les administrateurs système peuvent automatiser les tâches de maintenance de routine en réponse aux alertes système. Les utilisateurs peuvent facilement déboguer les problèmes en visualisant et en interagissant avec les consoles pour les machines de service et les invités Linux. Les opérateurs ont la possibilité de mieux interpréter les messages et de déterminer les actions correctives.