IBM® Tape Manager pour z/VM® organise les informations sur les ressources de bande dans un catalogue de bandes. Il gère les bandes sur plusieurs systèmes IBM z/VM, ce qui vous permet de gérer un catalogue de volumes de bandes. Il surveille les ressources en bandes et vous avertit lorsque les ressources en bandes sont faibles ou lorsque l'espace disque du catalogue de bandes est proche de sa capacité. Tape Manager pour z/VM prend en charge les bandes standard (SL) et non étiquetées (NL). De plus, il prend en charge les dispositifs de bande manuels et les bibliothèques de bandes physiques et virtuelles d'IBM, Oracle® StorageTek, EMC® et Luminex.