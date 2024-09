Les programmeurs système peuvent identifier, suivre et récupérer des centaines de fichiers de configuration en temps réel grâce à IBM z/OS Change Tracker. Les données de configuration système et de logiciel d’application essentielles à la mission peuvent être surveillées automatiquement en temps réel pour les environnements z/OS. IBM z/OS Change Tracker peut auditer et vérifier l’intégrité de la configuration logicielle, protéger les bibliothèques critiques et suivre les modifications via des pistes auditables et des instantanés d’ensembles de données clés identifiés.