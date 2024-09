Définissez les connexions logiques (effectuées avec HCD) et gérez les aspects physiques de votre configuration avec z/OS Hardware Configuration Manager. Toutes les mises à jour sont effectuées à l’aide de l’interface graphique intuitive de HCM, et tous les changements de configuration des E/S logiques sont inscrits dans le fichier IODF et validés par HCD pour en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité, ce qui permet d’éviter les pannes de système non planifiées dues à des définitions incorrectes.