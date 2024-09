IBM Z OMEGAMON AI for Networks collecte des données de gestion des performances réseau sur les systèmes IBM Z. Cela permet de surveiller et de gérer de manière proactive les performances du réseau des ressources des systèmes IBM Z et des applications critiques.IBM Z OMEGAMON AI for Networks détecte les connexions réseau médiocres ou instables qui entravent les performances des applications, détermine le trafic protégé par cryptographie grâce à la technologie zERT (Encryption Readiness Technology) et vous aide à identifier rapidement les causes profondes afin de maintenir la haute disponibilité des services et d'améliorer la productivité des utilisateurs. Cela permet de gérer plusieurs systèmes IBM Z et piles de réseaux à partir d'une interface unique afin d'améliorer la productivité des utilisateurs et l'évolutivité opérationnelle.

Activez le machine learning pour identifier de manière proactive les problèmes opérationnels courants à l’aide des indicateurs OMEGAMON et mettez les événements en corrélation grâce à IBM Cloud Pak for AIOps.