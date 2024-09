La combinaison des indicateurs du mainframe et du cloud hybride est essentielle pour réussir la modernisation de votre plateforme d’observabilité. Avec IBM zSystems Integration for Observability, vous pouvez diffuser les indicateurs IBM OMEGAMON aux plateformes ouvertes AIOps de votre choix et utiliser IBM Cloud Pak for AIOps pour corréler les événements et employer l’analytique afin de renforcer la résilience dans le cloud hybride.

IBM zSystems Integration for Observability inclut les composants de produits IBM suivants :