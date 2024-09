IBM Redbooks Accélérez la modernisation des applications du mainframe grâce au cloud hybride Découvrez la stratégie d’IBM pour vous aider à moderniser vos applications plus rapidement, à moindre coût et avec moins de risques, en utilisant les systèmes IBM Z et les solutions de cloud public dans votre parcours de modernisation.

IBM Redbooks Modernisation et transformation des lots mainframe Découvrez la stratégie d’IBM pour vous aider à moderniser vos applications par lots plus rapidement, à moindre coût et avec moins de risques, en utilisant IBM Z et les solutions de cloud public dans votre parcours de modernisation.

IBM Redbooks Modèles de modernisation des applications mainframe pour le cloud hybride Découvrez des stratégies et des solutions architecturales capables d’accélérer la modernisation de vos applications mainframe en tirant parti des environnements de cloud hybride.

Série de blogs La modernisation des applications mainframe au-delà du secteur bancaire Voici la première partie d’une série de cinq billets de blog sur la modernisation du mainframe dans des secteurs tels que l’assurance, l’automobile et la vente au détail.

Essais Logiciel gratuit et sans installation Les essais du logiciel IBM Z incluent des environnements préconfigurés et des scénarios guidés qui démontrent la valeur et l’utilisation réelles des applications z/OS. Parcourez les catégories d’essai telles que le cloud, le DevOps, les API, le machine learning et l’IA.