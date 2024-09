L’ajout de Java à IMS aux côtés de COBOL pourrait également réduire la complexité des applications. L’architecture classique d’Atruvia nécessite d’inclure une logique de « compensation » dans chaque composant afin de garantir que les opérations distribuées entre les différents composants puissent être ramenées au dernier état cohérent en cas d’erreur ou d’interruption. L’intégration du code Java dans l’environnement IMS rendrait la logique supplémentaire superflue, réduisant ainsi la complexité, les coûts et les retards.

« En ce qui concerne l’architecture des applications, Java offre la possibilité d’utiliser un plus large éventail de cadres et de protocoles, ajoute Thomas Bauer, chef d’équipe et architecte informatique chez Atruvia. « Par exemple, les services Web RESTful sont plus naturels en Java qu’en COBOL et certaines fonctions difficiles à mettre en œuvre dans un environnement COBOL pur sont disponibles sous forme d’artefacts prédéfinis en Java. Nous voulions réduire les délais de mise sur le marché en déployant des composants logiciels modernes et réutilisables, tout en protégeant notre investissement dans la logique métier existante en la rendant compatible avec Java.

Comme Java était déjà une plateforme stratégique chez Atruvia, l’organisation souhaitait permettre une plus grande portabilité de son code sur les plateformes distribuées et IBM zSystems, qui offraient le meilleur rapport qualité-prix. Cette approche peut également faciliter la transition vers le cloud computing. Comme OpenShift fonctionne sur toutes les plateformes, Atruvia peut déplacer les workloads vers le cloud lorsque cela s’avère judicieux.

De plus, Java sur IBM zSystems aux côtés de COBOL permettrait aux développeurs d’enrichir les fonctionnalités bancaires de base de manière transparente et à faible risque en remplaçant les sous-programmes COBOL par Java sans avoir à réécrire de gros programmes. En outre, il serait plus facile pour les architectes logiciels de l’environnement distribué d’appeler les services transactionnels de base directement à partir des applications IMS.

« À plus long terme, notre objectif est d’être plus indépendant de la plateforme en disposant de blocs de construction Java qui peuvent être exécutés n’importe où, déclare Meyer. En plus de réduire la complexité architecturale, la combinaison de COBOL et de Java dans IMS nous permettrait de créer de nouveaux composants d’application étroitement intégrés aux composants existants. De cette manière, nous pouvons bénéficier des avantages d’une application hybride moderne, à savoir un délai de mise sur le marché court, une flexibilité accrue et une plus grande facilité de développement, sans perdre les avantages de performance de l’IMS, qui comptent vraiment dans les transactions bancaires de base. »