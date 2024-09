La solution de Garanti BBVA a consisté à déployer IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, un moteur de requête à grande vitesse qui prolonge de manière logique Db2 for z/OS. La technologie permet le traitement analytique des transactions hybrides (HTAP), qui gère de manière efficace et rentable les workloads analytiques sur l’accélérateur et les workloads transactionnelles sur la plateforme IBM Z. En tant que composant back-end intégré de Db2 for z/OS, l’accélérateur est conçu en fonction de critères stricts de disponibilité, de résilience et de sécurité des informations.

L’équipe de base de données de la banque a commencé à déployer Db2 Analytics Accelerator for z/OS version 5 en juillet 2019 en collaboration avec IBM et continue avec des mises à jour pour bénéficier de fonctionnalités avancées. « Nous apprécions le support que nous recevons d’IBM », explique M. Parlak. « Nous sommes convaincus que si nous avons un problème, IBM sera là pour prendre en charge ces produits et services stratégiques. »

Dès le départ, l’accélérateur a amélioré le cycle de traitement par lots en traitant les workloads analytiques déchargées à partir du z15. Les opérations sont de grande envergure. Plus de 300 tables de bases de données sont accélérées pour préparer les données à l’analyse par les unités opérationnelles. Les analyses sont issues de 33 To de données résidant sur l’appliance et 44 To restent compressés dans Db2 for z/OS.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS génère des rapports sur les cartes de crédit, les comptes clients, la gestion des risques et la conformité réglementaire. L’accélérateur exécute également des fonctions ETL dans la préparation des données pour l’entrepôt de données et l’IA, et analyse les nouvelles applications pour détecter les erreurs lors des tests d’assurance qualité.

De plus, l’accélérateur permet d’automatiser le dépannage des bases de données grâce à une analyse périodique de la consommation du processeur et des journaux de performances des 300 000 applications de la banque et des millions d’instructions SQL. Lorsque les analyses détectent une erreur, l’accélérateur analyse automatiquement un historique de 10 ans d’accès utilisateur pour identifier la meilleure fenêtre de maintenance.

En plus d’exécuter des tâches par lots, l’accélérateur analyse un petit nombre de transactions en ligne. L’équipe chargée de la base de données souhaite étendre considérablement cette fonctionnalité pour analyser l’accès aux comptes par les utilisateurs mobiles et d’autres données dynamiques. C’est pourquoi elle a déployé Db2 Analytics Accelerator for z/OS version 7.5, qui intègre la fonctionnalité IBM Integrated Synchronization.

Ce protocole de réplication des données permet des mises à jour incrémentielles des données dynamiques vers l’accélérateur en temps quasi réel tout en gardant les données en place. Ensuite, les requêtes analytiques peuvent s’exécuter sur les données validées les plus récentes avec une consommation réduite du processeur du mainframe. La synchronisation intégrée tire parti de la technologie d’IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) pour réduire encore les coûts.

« Aujourd’hui, nous bénéficions principalement de l’accélérateur dans notre fenêtre de traitement par lots », explique M. Parlak. « Mais avec la dernière version, nous nous concentrons sur l’acheminement de nos transactions en ligne vers cette puissante machine. Nous espérons y arriver bientôt. »