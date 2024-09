La liste de choses à faire était longue et le délai court, mais la priorité était claire : soutenir le plan de réouverture des écoles du gouvernement.

En travaillant main dans la main avec le ministère de la Santé du Rhode Island, IBM Consulting a adopté une approche centrée sur l’humain pour comprendre les besoins et les opportunités de développer une feuille de route visant à soutenir les enfants, les parents et le personnel des écoles. Il s’agissait notamment de mettre en place une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les cas d’élèves et le traçage des contacts, ainsi qu’un centre d’appel pour les tests des élèves, et d’ajouter des ressources humaines pour soutenir les nouveaux processus, le tout en deux semaines. Le centre d’appel a été mis en service le 14 septembre 2020, avec 40 agents formés et armés de scripts documentés.

« L’équipe IBM a travaillé sans relâche avec notre équipe pour mettre en place le centre d’appel le plus rapidement possible », explique Courtney Hawkins. « La solution IBM nous a permis de créer une structure que nous pouvons agrandir ou réduire en fonction de l’évolution de la situation et de ce que nous apprenons sur le COVID-19. Elle nous permet également de déplacer les ressources selon les besoins et de former les personnes entre les fonctions. »

Sur les conseils d’IBM, l’Etat a également élargi les capacités de son centre d’appel pour le grand public, en le dotant d’agents formés et en ajoutant un numéro d’urgence COVID-19. Pour accélérer la prise en charge des résidents infectés, il a rapproché les personnes, les processus et les technologies, en améliorant et en automatisant les processus d’enquête sur les cas et de traçage des contacts avec la plateforme Salesforce. « Nous n’avions pas les capacités en matière de lignes téléphoniques, de technologie ou d’expérience opérationnelle », déclare Kristine Campagna. « Nous avions besoin d’évolutivité et de rapidité, et d’accéder aux dossiers plus rapidement. IBM a apporté toute cette technologie et cette expertise pour nous aider à faire face au COVID. » Aujourd’hui, le centre de contact des opérations COVID-19, qui propose également des services de traçage des contacts, est géré par IBM.

Les résidents peuvent également obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes en consultant le site Web de l’Etat et en discutant avec RHODA, un agent virtuel en ligne basé sur le logiciel IBM watsonx Assistant. IBM a lancé le projet en seulement 12 jours et l’a intégré à la plateforme Saleforce avant de le confier à des agents physiques. Depuis octobre 2020, RHODA a eu plus de 100 000 conversations sur des sujets liés à la planification des tests, aux résultats des tests, aux restrictions de voyage, à l’admissibilité au vaccin et à d’autres questions.

Au cours de la première phase de tests auprès des élèves, la technologie IBM watsonx Assistant a traité plus de 18 000 appels téléphoniques concernant la planification des tests, les annulations et les reprogrammations de tests, ainsi que la récupération des résultats des tests, en seulement trois semaines. Lorsque les appelants avaient des questions plus complexes, une assistance supplémentaire était fournie par le biais d’un routage intelligent et de notifications par SMS sortantes. Au cours de la deuxième phase de tests, le logiciel IBM watsonx Assistant a géré automatiquement 70 % de tous les appels liés à la vaccination, tout en fournissant un routage vers des agents humains pour les problèmes complexes, les rappels et l’assistance bilingue en anglais et en espagnol.

Un autre facteur clé de la transformation des opérations du département a été l’utilisation de méthodologies IBM Garage agiles et axées sur l’utilisateur. Lors de ces sessions collaboratives, les équipes d’IBM et du ministère de la Santé du Rhode Island ont utilisé leur expertise respective pour discuter des options des politiques sanitaires, cartographier les processus et développer des modèles prédictifs. Parce que l’Etat du Rhode Island sait maintenant comment, où et pourquoi le COVID-19 se propage et qu’il dispose de meilleurs processus opérationnels de bout en bout, il est mieux à même de prédire les épidémies et donc d’adapter sa réponse de santé publique.

Courtney Hawkins ajoute : « IBM a apporté d’excellents outils d’analyse que nous utilisons pour conseiller le gouvernement et l’équipe dirigeante sur les moyens de modifier notre réponse, non seulement en ce qui concerne les ouvertures et les fermetures d’entreprises, mais aussi les tests et d’autres mesures d’atténuation des risques pour la santé publique. »