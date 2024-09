Le terme « VPS » a actuellement différentes significations dans le secteur des services cloud. Il peut s'agir de serveurs virtuels, de serveurs privés virtuels, d'instances virtuelles et de machines virtuelles. Chez IBM Cloud, nous savons que le jargon a moins d'importance que le matériel et les services cloud eux-mêmes. Les solutions d'hébergement VPS au sein d'IBM Cloud consistent en un matériel d'hébergement informatique géré dans le cloud, une intégration logicielle et une assistance à la migration des données par le biais d'une variété de serveurs virtuels, de produits de mise en réseau et de stockage. Vous choisissez et créez la solution qui vous convient. Chaque solution d'hébergement VPS dotée d'un serveur virtuel peut être provisionnée, partout dans le monde, à travers les IBM Cloud Data Centers, avec des options de facturation flexibles, une sécurité intégrée et une intégration transparente à chaque niveau de la pile IBM Cloud.