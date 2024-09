En novembre 2021, M. Rojas et M. Vidaurrázaga ont lancé le projet de réingénierie des processus commerciaux extérieurs BBVA et testé plusieurs outils de process mining. Une démonstration du logiciel IBM Process Mining les a convaincus qu'ils avaient trouvé leur solution, et ils ont fait appel à l'équipe IBM Customer Success pour aider à implémenter le logiciel sur IBM Cloud afin d'éviter toute contrainte matérielle à la banque. Les équipes IBM et BBVA ont également conteneurisé le logiciel Process Mining sur la plateforme Red Hat OpenShift.

Comme première étape du projet de réingénierie, M. Rojas, M. Vidaurrázaga et leur équipe ont obtenu des historiques d'événements du système de commerce étranger de BBVA et les ont soumis à l'outil Process Mining, générant ainsi une carte visuelle des processus étrangers qui a permis de visualiser toutes les étapes et les flux de processus normaux et anormaux.Les analyses de l'outil ont également fourni des statistiques sur le temps et l'efficacité des processus et des recommandations d'amélioration. « Nous avions soupçonné beaucoup de reprises, mais nous ne savions pas exactement où ni quand, ni quel impact cela avait eu », raconte M. Vidaurrázaga. « Process Mining nous a permis de mettre des données réelles à notre perception. Nous avons pu voir où et quand les équipes répétaient des tâches, et nous avons pu quantifier l'impact qu cela avait et commencer à analyser les causes profondes. »

Ils ont également découvert des goulots d'étranglement. L'un des plus importants concernait une étape du processus qui s'appuyait sur un service de vérification de la Banque centrale disponible uniquement entre 8 heures et 17 heures. BBVA a mesuré l'impact de cette restriction et réorganisé les tâches de son processus afin de minimiser le nombre de vérifications remises au lendemain.



La banque a utilisé cet outil afin mieux aligner les processus sur le comportement de la demande. Comme l'explique M. Rojas, « nous avons vu plus clairement que l'arrivée de nouvelles opérations a une courbe de comportement qui suit les heures de travail des entreprises clientes. Il est normalement bas en début de matinée, augmente de 10 h à midi, reste élevé jusqu'à 15 h, puis diminue. Cela nous a permis de concevoir une meilleure répartition des charges de travail au sein de l'équipe. »