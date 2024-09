Pendant des décennies, les entreprises ont tiré parti de la puissance du mainframe pour alimenter de manière sécurisée et efficace le cœur de leur activité. Ce parc représente un trésor de données et de logique métier qui leur permet de servir leurs clients et de dynamiser leur activité. Ces décennies d’investissement représentent un réservoir inégalé de valeur métier et de différenciation. Les solutions de modernisation des applications mainframe d’IBM représentent une suite complète de fonctionnalités qui intègrent les workloads du mainframe de manière transparente dans la structure numérique de l’entreprise. De la mise en œuvre et de l’accélération du développement à la transformation automatisée des workloads et des données alimentée par l’IA, IBM propose des solutions éprouvées conçues pour opérer une modernisation rapide et fiable.

IBM Consulting accélère votre automatisation et votre transformation numérique grâce au cloud hybride qui combine le meilleur du mainframe et du cloud public pour obtenir une valeur 2,5 fois supérieure à celle du cloud public seul. Nous utilisons des pratiques modernes pour la modernisation du mainframe par le biais de notre méthodologie IBM Garage afin d’unifier les investissements du mainframe pour accélérer l’innovation et de vous aider à acquérir de nouvelles compétences pour une croissance et un succès durables. Nos outils et nos accélérateurs aident à démêler la complexité pour créer de la valeur, rapidement et itérativement, tout en réduisant les risques. En tirant parti des capacités complètes d’IBM, nous centrons les exigences de votre entreprise pour concevoir une solution qui place les applications et les données sur la plateforme répondant à vos besoins, le tout sans vous limiter à une seule architecture cloud. Le résultat est une plateforme cloud hybride agile et parfaitement intégrée, dont le mainframe est le cœur.

Notre approche met l’accent sur la modernisation et l’optimisation progressives de l’environnement mainframe afin de réaliser rapidement la valeur métier et de vous aider à exploiter tout le potentiel du mainframe avec :

la modernisation des applications et des données mainframe existantes et leur extension au cloud ;

le développement de nouvelles applications cloud natives sur le mainframe et l'intégration de celles-ci aux données existantes et aux applications déjà présentes sur le mainframe ;

la migration d'applications distribuées vers des applications cloud natives sous Linux sur le mainframe.

la capacité pour votre personnel de comprendre comment les applications et les données interagissent, pour une accélération sans risque de l’amélioration ;

l’exploitation de la puissance du DevOps moderne pour accélérer les mises en production, démystifier le parc d’applications et maintenir l’actualité ;

la réduction de la dette technique et des coûts de licence.

C’est ce qu’on appelle la modernisation des applications mainframe d’entreprise. Et IBM peut vous aider.