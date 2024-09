IBM Consulting Cloud Accelerator est une plateforme intégrant l’IA qui permet aux entreprises de passer au cloud plus rapidement et en toute confiance, en obtenant des résultats cohérents et prévisibles. Avec le cloud hybride et sa modernisation native, elle prend en charge un large éventail d’applications et de zones de contrôle, en plus d’intégrer et d’orchestrer de nombreux outils de migration dans les actifs et produits IBM, l’open source et les outils tiers.

Les équipes IBM Consulting utilisent Accelerator pour proposer des transitions vers le cloud hybride et l’IA avec des étapes d’exécution et de transformation spécifiques qui font passer une workload du déploiement source vers le cloud déployé, en état final. La plateforme permet de choisir les éléments à déplacer et quand, en fonction des impératifs de votre entreprise. Elle favorise la cohérence et offre un processus de modernisation accéléré de bout en bout, de la découverte rapide à l’élaboration de solutions et l’exécution quasi automatique.