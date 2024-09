Les organisations investissent dans la modernisation de leurs portefeuilles d'applications. Cela signifie qu'elles optimisent leurs modèles d'exploitation métier à travers le cloud hybride et l'IA afin d'améliorer leur rentabilité, d'accroître leur productivité et de créer des opportunités d'innovation. Les services de modernisation des applications d'IBM Consulting, soutenus par IBM Consulting Cloud Accelerator, apportent les compétences, les méthodes et les outils pour déterminer la bonne stratégie selon votre portefeuille, afin de moderniser et de conteneuriser vos applications existantes et d'accélérer le délai de rentabilisation de vos environnements de cloud hybride.