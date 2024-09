Créez et alimentez des applications grâce aux divers environnements de développement intégrés (IDE), notamment IBM Developer for z/OS pour un ensemble complet d'outils de développement COBOL, PL/I, C/C++, High Level Assembler (HLASM), REXX et Java, optimisés pour les environnements d'exécution CICS, IMS et Db2 for z/OS. Parmi les autres IDE, on peut citer Wazi for VS Code™ et Wazi for Dev Spaces.