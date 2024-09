Dans un marché mondial de plus en plus déséquilibré, les banques établies sont confrontées à de nouveaux types de défis. Dans le secteur de la fintech, des concurrents agiles continuent d’émerger, en capitalisant sur les opportunités créées par la facilité accrue, pour un client, de passer d’un fournisseur de services financiers à un autre. Face à ces défis, les grandes banques mondiales telles que BNP Paribas, la huitième plus grande banque au monde en termes d'actifs, doivent constamment améliorer la qualité et la réactivité de leurs offres numériques. Devancer les concurrents de la fintech pour saisir de nouvelles opportunités dépend en partie de la capacité à relier des systèmes centraux établis de longue date à de nouvelles applications front-end. Atteindre la vitesse et l’efficacité requises signifie moderniser les pratiques de développement de ces systèmes centraux et donner aux développeurs, y compris aux fournisseurs tiers, plus d’autonomie dans leurs environnements de développement.

BNP Paribas exécute ses principales applications et bases de données bancaires stratégiques exclusivement sur la plateforme de serveurs d’entreprise IBM Z . Faisant le constat que cet environnement était en retard par rapport aux systèmes distribués de la banque en termes de facilité et d’efficacité de développement logiciel, BNP Paribas s’est lancé dans un grand projet de modernisation.

Abdelhakim Loumassine, responsable de la division Mainframe chez BNP Paribas, confirme : « Nous voulions répondre aux difficultés et aux défis quotidiens des développeurs dans l’environnement IBM Z. Mais de manière plus large, il s’agit de créer un changement de culture pour s’aligner sur les principes DevOps. Il s’agit vraiment de réunir les mondes de Z et des systèmes ouverts pour créer un ensemble unique de processus et d’approches destiné aux développeurs. »

En examinant l’environnement existant, BNP Paribas a constaté que sur la plateforme Z ses développeurs étaient confrontés à des défis liés aux contraintes de capacité et à l’utilisation d’outils obsolètes, avec une standardisation, des performances et une convivialité limitées. La banque souhaitait consolider la boîte à outils existante afin d’augmenter la productivité au cours des phases de développement et de test fonctionnel. BNP Paribas souhaitait également augmenter la qualité des versions finales des logiciels, en partie en permettant des tests de régression plus approfondis, et en faisant d’IBM Z une plateforme plus intuitive pour les développeurs nouvellement recrutés.

« La plateforme IBM Z offre des performances et une résilience exceptionnelles : notre infrastructure n’a pas subi le moindre échec », déclare M. Loumassine. « Nous voulions protéger et maintenir cette valeur en fournissant de nouvelles capacités aux développeurs. »