Choisissez les outils et les licences les plus adaptés à votre entreprise. IBM Developer for z/OS comprend le débogueur IBM z/OS Debugger et fait l’objet d’une licence par utilisateur.

Vous avez besoin de plus ? Ajoutez des espaces de travail Microsoft VS Code ou Red Hat CodeReady en tant qu’options IDE, IBM Dependency Based Build et les fonctionnalités de débogage 3270 dans IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, avec une licence Value Unit. Ou, pour un ensemble complet d’outils comprenant des Problem Determination Tools, achetez IBM Application Delivery Foundation for z/OS.