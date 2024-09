Lorsque les applications cessent de fonctionner de manière anormale (ABEND), il est essentiel de comprendre l'origine du problème. IBM Fault Analyzer for z/OS peut découvrir les ABEND plus rapidement, avec une meilleure fiabilité et en un rien de temps, en collectant automatiquement des informations en temps réel sur l'ABEND et son environnement au moment de la défaillance. Notre moteur d’analyse fournit des informations en temps réel sur vos environnements CICS, WebSphere MQ, IMS et Db2.