IBM® Engineering Workflow Management constitue le lien critique entre le travail requis et le travail fourni en donnant aux équipes les moyens de gérer les plans, les tâches et l’état d’avancement du projet. La solution offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter à n’importe quel processus, permettant ainsi aux entreprises d’adopter des cycles de publication plus rapides et de gérer les dépendances dans le cadre de projets de développement, qu’ils soient petits ou complexes. Disponible sur site et dans le cloud, cette solution propose un logiciel serveur gratuit et des modèles de tarification flexibles.

Workflow Management est également disponible dans la solution IBM Engineering Lifecycle Management dans le cadre d’un ensemble d’offres intégrées de façon fluide : IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management et IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.