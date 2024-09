IBM File Manager for z/OS fournit des outils flexibles et conviviaux pour améliorer le traitement des fichiers lorsque vous travaillez avec des ensembles de données z/OS, des données Db2, CICS, IMS ou WebSphere MQ. File Manager intègre les fonctions standard de navigation, d'édition, de copie, de traitement par lots et d'impression de l'ISPF (Interactive System Productivity Facility) afin que les développeurs puissent travailler plus efficacement avec leurs données structurées.