ISPF Dialog Manager fournit des services pour les boîtes de dialogue et les utilisateurs, notamment d’affichage, de variables, d’entrées et sorties, etc. Il contrôle l’interaction des éléments de boîte de dialogue et peut émettre des requêtes. Il permet de vérifier, de traiter et de stocker les entrées et les sorties, et d’utiliser ISPF comme système de gestion des données simplifié. Il propose un service de récupération des modifications et vous permet de modifier ou de parcourir des données qui ne sont pas séquentielles ou un ensemble de données partitionnées (PDS).