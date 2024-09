Les entreprises du monde entier utilisent IBM Application Performance Analyzer for z/OS (APA) pour les aider à identifier les domaines où les performances de leurs applications sont faibles. Grâce à un échantillonnage non intrusif, IBM Application Performance Analyzer for z/OS fournit des rapports interactifs sur la façon dont vos applications mainframe consomment les ressources disponibles.



Disponible dans les interfaces ISPF 3270 et les interfaces graphiques basées sur Eclipse, IBM Application Performance Analyzer for z/OS permet d'identifier les contraintes du système et d'améliorer les performances des applications. Grâce à la puissance de la cartographie du code source d'API, vous pouvez maximiser les performances des applications existantes et améliorer les temps de réponse des transactions en ligne et le débit des tâches par lots.