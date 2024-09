IBM Dependency Based Build (DBB) est un système de build intelligent pour les applications z/OS traditionnelles écrites dans des langages tels que COBOL et PL/I, qui permet d’analyser les dépendances de build entre les objets.



L’objectif de DBB est de fournir des capacités d’automatisation qui peuvent être utilisées sur z/OS.



IBM DBB est un cadre autonome (il ne nécessite pas de gestionnaire de code source ou d’outil d’automatisation spécifiques) capable de simplifier le processus de création de code sur z/OS sur la base d’un langage de script moderne.



Les équipes de développement z/OS ont la liberté de choisir un outil moderne de gestion de la configuration logicielle (SCM), comme Git, et des outils d’intégration continue, comme Jenkins ou GitLab, pour créer des applications z/OS écrites en COBOL ou en PL/I.



DBB vous permet de standardiser les processus et les pratiques DevOps sur plusieurs plateformes.