GitLab Ultimate for IBM z/OS est une solution pour l’automatisation DevOps à l’échelle de l’entreprise, y compris pour les applications fonctionnant sur IBM z/OS. Elle combine la puissante plateforme GitLab et IBM Dependency Based Build, qui offre un système de développement intelligent pour les applications z/OS traditionnelles. Cette solution vous permet de gérer des chaînes de compilation variées et d’optimiser les workflows de production de logiciels.