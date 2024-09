Découvrez IBM Test Accelerator for Z, conçu spécifiquement pour les développeurs et les testeurs z/OS. Améliorez votre processus de test avec des tests unitaires automatisés, des tests d’intégration précoces et une intégration fluide dans votre système de build automatisé.

IBM Test Accelerator for Z offre des avantages uniques, tels que la facilité de création d’environnements de développement et de test virtuels isolés. Ces environnements peuvent exécuter les logiciels et middlewares IBM z/OS sur les plateformes Linux on Z et x86, permettant ainsi à vos équipes d’intégrer en douceur des pratiques d’intégration continue dans leur workflow automatisé.