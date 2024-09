Le système d’exploitation Linux® d’entreprise constitue une base solide pour votre infrastructure informatique de cloud hybride. Les workloads exécutées sous Linux sur IBM Z héritent de la fiabilité, de l’évolutivité et de la sécurité de la plateforme IBM® Z. Consolidez vos workloads sous Linux sur IBM Z pour partager les ressources, réduire les coûts et améliorer les performances et l’efficacité de votre environnement.