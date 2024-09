Des milliards de transactions sont effectuées en ligne chaque jour. Avec l’augmentation des volumes et la nécessité de partager les données dans l’espace numérique, les institutions financières telles que M&T (l’une des plus grandes holdings bancaires commerciales des États-Unis) doivent traiter et communiquer des informations bancaires avec des niveaux élevés de rapidité et de précision.

Auparavant, M&T effectuait des transferts périodiques en masse au cours desquels d’importants volumes de données brutes étaient déplacés entre les systèmes et fonctions de base, tels qu’une application de prise de décisions sur les paiements. Les éléments de données devaient ensuite être agrégés et mélangés pour créer des informations de compte intelligibles à utiliser par l’application de décision de paiement. Ce processus prenait plusieurs heures, ce qui faisait que diverses charges de travail bancaires consommaient des informations obsolètes.



M&T souhaitait également rendre les informations sur les dépôts de base plus facilement disponibles et consommables pour leurs développeurs d’applications, leurs data scientists et leurs analystes métier. Les structures de données et les formats complexes associés au système bancaire central signifiaient que la création et la modification de nouvelles applications pouvaient prendre plus de six semaines, même pour des changements mineurs.



Les développeurs d’applications devaient travailler avec plusieurs équipes pour accéder aux éléments de données brutes et les interpréter avant de pouvoir composer les informations nécessaires dans leurs applications. De même, les data scientists et les analystes métier n’étaient pas en mesure d’accéder aux informations bancaires de base à des fins d’analyse sans demander la création d’un banc d’essai à partir de grands extraits de données spécifiques à leur projet. M&T souhaitait offrir à ses employés un modèle en libre-service permettant d’accéder à l’information à la demande sans entraver la production ni affecter les systèmes centraux de la banque.



A la recherche d’un moyen de réduire les retards dans la transmission des informations et de rendre les informations bancaires de base plus accessibles, M&T souhaitait permettre à ses applications z/OS de suivre une architecture orientée événements, capable de générer des informations à jour et consommables sans avoir d’impact sur les activités quotidiennes.