IBM Integrated Facility for Linux (IFL) est un processeur dédié aux workloads Linux sur IBM Z et LinuxONE. Il est pris en charge par le système d’exploitation Linux pour IBM Z et IBM LinuxONE, IBM z/VM et KVM. IBM z16 et LinuxONE 4 offrent une capacité de traitement élevée, une accélération sur puce et des fonctionnalités de pointe pour la cyber-résilience.